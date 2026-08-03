北汽极狐阿尔法 T7 新车内饰首曝，搭载同级最大 3K 中控屏 + 唯一超宽全景 PHUD

IT之家 8 月 3 日消息，北汽极狐汽车今日首曝了阿尔法 T7 的内饰。新车将搭载 17.3 英寸同级最大 3K 中控屏 + 1.1m 同级唯一超宽全景 PHUD。

新车还搭载星寰情感座舱，拥有 88.8% 高得房率 + 1047mm 同级最优前排空间 + 1058mm 宽裕后排空间。

北汽极狐阿尔法 T7 采用双锋腰线设计，搭配运动轮毂，主打低趴宽体兼具气动美学。同时，新车还配备星环尾灯 + 星芒前灯，前者主打一体贯穿动感高识别特性，后者支持智能调光功能。

根据此前预热，新车还有华为乾崑、宁德时代、麦格纳三重加持（IT之家注：麦格纳是世界 500 强汽车零部件供应商，也是全球最大的汽车零部件供应商之一）。预热图显示，该车还在后视镜外壳、前大灯左右两边均设有小蓝灯。

据IT之家此前报道，该车曾在 6 月现身工信部申报目录，可选纯电动或增程动力，尺寸为 5020×1996×1685mm、轴距 3040mm，最高车速 180km/h，配备防抱死制动系统、汽车事件数据记录系统 (EDR)，可选装 ETC 车载装置。轮胎提供两种规格可选，分别为 245/55R19 和 255/45R21。

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