国际刑警组织：AI 已成非洲网络犯罪核心驱动力

IT之家 8 月 3 日消息，国际刑警组织今日发布博文称，人工智能已参与非洲 55% 网络犯罪案件，使攻击速度更快、规模更大，也让受害者越来越难防范和追查。

非洲正在加快推进数字化转型，2025 年非洲移动网络用户数已超过 11 亿。然而该地区各国的网络犯罪法律仍然较为繁杂，执法机构无法有效应对 AI 犯罪现象。

来自 36 个非洲成员国的调查数据显示，网络犯罪已经从过去孤立发生的事件，变成工业化、跨国生态系统。其中，东非地区已经成为移动支付诈骗和勒索攻击的中心；中非和西非地区频繁出现商业电子邮件诈骗和“杀猪盘”诈骗；南非地区由于互联网水平较高，正成为全球威胁行为者的集火之地。

自 2024 年以来，网络犯罪给非洲带来的经济损失已经由 1.92 亿美元（IT之家注：现汇率约合 12.98 亿元人民币）飙升至 4.84 亿美元（现汇率约合 32.72 亿元人民币）。国际刑警组织认为，这主要受 AI 工具和自动化工具推动。

2025 年，网络诈骗仍是非洲报告数量最多的犯罪类型，攻击者利用移动支付平台、AI 技术和社交媒体扩大范围并寻找更多目标。

令人触目惊心的是，接受调查的非洲国家中，有 72% 国家境内存在诈骗中心，南非和西非地区尤甚。

此外，犯罪分子的诈骗手段也在升级。他们利用 AI 生成技术，从窃取的真人照片中伪造视频，用虚假身份开设银行账户、SIM 卡并申请贷款。

不过非洲各国正在联合打击网络犯罪。2025 年共有 17 个国家制定或修订网络犯罪法律，塞内加尔推出在线举报平台，打击涉及儿童的网络违法行为。国际刑警组织已在四项行动中逮捕超 1500 名犯罪嫌疑人，查扣数百台电子设备，并追回超 1 亿美元（现汇率约合 6.76 亿元人民币）资产。

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