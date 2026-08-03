东风岚图全国最大旗舰店落户武汉，全域总使用规模超 3 万平方米

IT之家 8 月 3 日消息，东风汽车今日宣布，旗下东风岚图武汉黄金工厂旗舰店在武汉经开区正式启幕。该旗舰店是东风岚图全国最大旗舰店，全域总使用规模超 3 万平方米。

据介绍，该门店集新车展示、定制改装品牌文化、售后维保、超充补能于一体，宣称和普通门店最大的不同就是离岚图智慧工厂仅“一墙之隔”。新车下线后，可通过专属通道数分钟直达交付区。店内配备 21 个专属交付工位，单日最高可完成 100 台新车交付。

另外，东风岚图武汉黄金工厂旗舰店内有 103 个维修工位搭配全套专业设备，单日最高可承接 350 台次维保服务。店内还设置有休憩、阅读、轻办公等场景，东风汽车官方表示，整个旗舰店会对全体武汉市民免费开放。

截至目前，东风岚图已建成 495 家直营门店，国内销售触点达 721 家，覆盖 180 座城市、51 座中心城市。参考IT之家此前报道，岚图汽车科技股份有限公司董事长卢放还在今年 6 月发文称，岚图已形成 FREE、梦想家、追光、知音、泰山五大车型矩阵，成为国内产品布局最为全面的新能源车企之一。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。