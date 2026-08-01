首位中国科学家：王劲松获威廉 · 诺德伯格奖章，并同步获得一颗小行星命名

IT之家 8 月 4 日消息，据央视新闻报道，当地时间 8 月 3 日，在意大利佛罗伦萨举办的第 46 届国际空间研究委员会（COSPAR）科学大会上，中国气象局王劲松研究员荣获威廉 · 诺德伯格奖章。

IT之家注：COSPAR 是国际科学理事会下属的重要国际学术组织。威廉 · 诺德伯格奖章是 COSPAR 设立的重要科学奖项之一，每两年颁发一次，自 2022 年起每届授予两位科学家。今年的另一位获奖者是美国国家航空航天局日球物理首席科学家大卫 · 西贝克。

威廉 · 诺德伯格奖章用以表彰获奖者在空间科学应用领域的突出成就与卓越贡献。自 1988 年奖章设立以来，王劲松是首位获此殊荣的中国科学家，并同步获得一颗小行星命名。此次获奖，表明我国空间科学与应用领域研究成果获得国际学术界高度认可。

王劲松现任国家卫星气象中心（国家空间天气监测预警中心）主任、风云气象卫星工程总设计师。

他主持创建了我国国家级空间天气业务体系，推动了风云气象卫星持续发展与全球化应用。

他牵头在非定向平台高精度太阳成像、大视场极光成像、宽能谱全向粒子探测、强背景弱信号气辉探测等方面取得系统性技术突破；提出了认识和模拟日地系统耦合的新机制新方法，主导研发了我国第一代空间天气数值预报系统以及全球首个空间天气链式预报人工智能模型“风宇”。

他创新提出卫星效能体系“三元五级”架构，成为风云气象卫星发展规划、设计研制和应用服务的新的理论框架；主持突破多星协同时空敏捷观测、海量异构星地资源实时处理等技术，首次实现风云气象卫星高效协同观测调度与分钟级智能在线服务。

在王劲松及其团队的共同努力下，我国空间天气业务实现从无到有再到国际领先的跨越式发展：

以风云卫星星座为核心、融合近百个地面台站的空间天气业务监测系统，使我国成为除美国外唯一具备日地空间天气全链业务监测能力的国家，相关技术广泛应用到北斗、嫦娥、天问、夸父等重大航天工程；

我国空间天气业务系统在世界气象组织（WMO）和国际民航组织（ICAO）联合评估中获全球唯一全 A 成绩；

我国实现气象卫星业务应用的国省市县全线贯通，风云气象卫星数据应用到 139 个国家和地区，相关技术融入中国气象智能预警方案“妈祖”；

国家卫星气象中心（国家空间天气监测预警中心）担任 WMO 空间天气协调小组联合主席单位，并被 ICAO 认定为全球空间天气中心。

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