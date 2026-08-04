小米 REDMI K100 Pro 将首批搭载第五代骁龙 8 至尊版 V Series 处理器，综合跑分超 409 万

IT之家 8 月 4 日消息，REDMI 今日宣布，REDMI K100 Pro 手机搭载第五代骁龙 8 至尊版 V Series (SM8850-1-AB) 全新骁龙旗舰平台，实验室综合跑分超 409 万分。

此外，新机还搭载 AI 独显芯片、3D 循环冷泵散热系统，“狂暴引擎深度调校，强悍性能满血释放”。

IT之家注意到，高通也悄然在官网公布了这款新芯片，其大部分规格与标准版骁龙 8 Elite Gen 5 基本一致。

根据高通官方产品说明，骁龙 8 Elite Gen 5 V 系列（SM8850-1-AB）采用与标准版 4.6GHz 骁龙 8 Elite Gen 5 相同的 CPU，包括两颗主频最高可达 4.6GHz 的 Oryon 超大核、六颗最高主频 3.62GHz 的性能核心。Adreno 840 GPU 主频仍为 1.2GHz ，但规模从 12 个 CU 缩减至 8 个 CU，同时独立高速显存（HPM）从 18MB 降至 12MB。

此外，这款芯片同样配备 Hexagon NPU、X85 5G 基带、FastConnect 7900 连接系统，支持 LPDDR5X 内存、UFS 4.1 闪存，并集成 Qualcomm Spectra ISP，整体硬件规格与标准版保持一致。

随着 SM8850-1-AB 的推出，高通目前已提供四种骁龙 8 Elite Gen 5 版本供手机厂商选择。其中，SM8850-AC 为大多数旗舰手机采用的标准版；SM8850-1-AD 为高频版本，被三星旗舰机型以及红魔、联想 Legion 等游戏手机采用；SM8850-5-AC 则是七核心版本，为 OPPO Find N6 折叠屏手机提供动力。新推出的 SM8850-1-AB 则让厂商能用更低的 BOM 成本，在保证旗舰级核心体验（CPU、AI、连接）的同时，将预算投入到更大容量电池、更高素质屏幕等用户感知更强的环节。

将于 8 月 11 日发布的 REDMI K100 Pro 系列将成为首批搭载这款新芯片版本的手机。目前尚不清楚未来是否会有更多品牌采用这一针对游戏优化的芯片平台。

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