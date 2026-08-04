小米 REDMI 17 5G 手机渲染图曝光：橙 / 黑 / 蓝三色，6.9 英寸 LCD 屏幕、7500mAh 电池

IT之家 8 月 4 日消息，科技媒体 91Mobile 昨日（8 月 3 日）发布博文，分享了一组渲染图，展示了橙色、黑色和蓝色 3 种颜色的小米 REDMI 17 5G 手机。

颜色方面，其中比较特别的是橙色版，采用素皮材质，相比较蓝色和黑色会有更优秀的握持体验。尺寸方面，小米 REDMI 17 5G 手机为 170.12 × 74.42 × 8.8 毫米，重量为 235 克。

屏幕方面，该机配备 6.9 英寸 LCD 屏幕，分辨率为 1600 × 720，支持 60Hz、90Hz 和 120Hz 三种刷新率，屏幕亮度典型值为 675 尼特，高亮度模式下可达 825 尼特。

规格方面，该机配备高通骁龙 4 Gen 5 芯片，这是一款 4nm 制程的处理器，主频为 2.45GHz。

影像方面，该机配备 5000 万像素 AI 主摄，并辅以一颗支持防闪烁功能的 QVGA 传感器，机身正面配备 800 万像素摄像头。

电池方面，该机配备了一块 7500mAh 的电池，支持 45W 充电。连接方面，这款手机预计将支持双 nano SIM 卡，兼容 5G 和 4G 网络，并支持 Wi-Fi 5、蓝牙 5.1 和 NFC。此外，它还配备了 3.5 毫米耳机接口、立体声扬声器。IT之家附上相关渲染图如下：

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