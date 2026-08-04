SK 海力士与工会将进行第五轮奖金谈判，双方分歧较大

IT之家 8 月 4 日消息，据路透社报道，SK 海力士（SK Hynix）与韩国一家工会代表周二将在位于忠清北道清州市的芯片制造园区举行第五轮奖金谈判。

双方目前围绕 SK 海力士利润丰厚的奖金分配方案存在较大分歧。去年，SK 海力士曾同意将公司年度营业利润的 10% 用于员工奖金。根据路透社测算，按照 2026 年的业绩水平，这意味着每名员工平均可获得约 7.79 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 366.7 万元人民币）的奖金。

工会在向成员发布的一份说明中表示，管理层提议将超过一半的奖金以公司股票形式发放，并要求员工在一定期限内不得出售这些股票。此外，根据路透社查阅到的该说明，公司还希望在出现经营亏损时，对奖金发放机制进行调整。

工会对此表示，“绝对无法接受任何让工会成员承担股价波动风险的安排。”

工会还表示，如果公司未能在此次谈判中提出一份“具体且具有前瞻性的修订方案”，仅靠协商将很难解决争议，工会将“采取必要行动”。

今年以来，SK 海力士股价累计上涨超过 130%，不过自 6 月创下历史新高以来，其股价已回落近一半。

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