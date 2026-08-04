IDC：2025 年中国外骨骼机器人市场规模超过 16 亿元，出货量约 2.6 万台

IT之家 8 月 4 日消息，国际数据公司（IDC）今日首次发布《中国外骨骼机器人市场份额，2025》研究报告，2025 年中国外骨骼机器人市场规模超过 16 亿元，出货量约 2.6 万台。

其中，医疗康复市场仍占据主要市场价值，消费助力市场则贡献了七成以上出货量，行业应用持续拓展新的增长空间。三大细分市场共同推动中国外骨骼机器人产业由单一医疗应用向多场景人体能力增强装备加速演进。

报告称，2025 年中国外骨骼机器人市场已形成医疗康复、消费助力和行业应用三大市场协同发展的格局，并进入商业化加速成长阶段。

医疗康复外骨骼仍是当前市场规模最大的细分领域，商业模式相对成熟；

消费助力外骨骼受益于人口老龄化、银发经济及产品成本下降，成为增长最快的市场方向；

行业应用（涵盖物流仓储、汽车制造、电力能源、建筑施工、应急救援等多个行业场景）外骨骼则伴随安全生产需求提升和制造业智能化转型，逐步进入规模化应用探索阶段。

2025 年，中国医疗康复外骨骼机器人市场规模约 14.2 亿元，出货规模约 3,200 台。当前，医院康复科、康复专科医院及康复中心仍是主要应用场景。受人口老龄化、康复医疗需求增长、基层康复体系建设及国产替代推动，医疗康复外骨骼成为商业化成熟度最高的细分市场。 傅利叶智能、程天科技、迈步机器人 等厂商在中国医疗康复外骨骼市场占据领先份额。

2025 年，中国消费助力外骨骼机器人市场规模接近 1.1 亿元，出货规模约 1.9 万台。随着人口老龄化、银发经济发展以及产品成本下降，正加速向日常助行、户外运动和文旅体验等场景拓展，成为市场增长的重要动力。 程天科技、肯綮科技（IT之家注：肯綮读作 kěn qìng，指筋骨结合的地方）、极壳 等厂商在中国消费助力外骨骼市场占据领先份额。

2025 年，中国行业应用外骨骼机器人市场规模接近 8,000 万元，出货规模约 3,800 台。当前，行业应用外骨骼主要应用于物流仓储、汽车制造、电力能源及应急消防等场景，通过降低劳动负荷、减少职业损伤提升作业效率。傲鲨智能、程天科技、迈宝智能等厂商在中国行业应用外骨骼市场占据领先份额。

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