丰田汽车 2027 财年第一财季归母净利润 1.48 万亿日元，同比增长 75.56%

IT之家 8 月 4 日消息，丰田汽车今日发布 2027 财年（2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日）第一财季（2026 年 4 月 1 日～2026 年 6 月 30 日）业绩快报报告：

营业总收入 ： 13.53 万亿日元（IT之家注：现汇率约合 5,819.79 亿元人民币），同比增长 10.38%

毛利润 ： 1.06 万亿日元（现汇率约合 455.95 亿元人民币），同比下降 8.80%

毛利率 ： 7.86%，同比下降 1.66 个百分点

归母净利润 ： 1.48 万亿日元（现汇率约合 636.61 亿元人民币），同比增长 75.56%

经营现金流 ： 5,365.51 亿日元（现汇率约合 230.79 亿元人民币），同比下降 71.41%

基本每股收益 ： 120.69 日元（现汇率约合 5.2 元人民币），同比增长 86.94%

稀释每股收益 ： 120.69 日元（现汇率约合 5.2 元人民币），同比增长 86.94%

资产负债率： 62.75%

AI 解读 本次财报丰田汽车 2027 财年第一财季核心业绩大幅超市场普遍预期，营收和归母净利润均实现双位数同比增长。 财报核心亮点 营业收入达到 13.53 万亿日元 （现汇率约合 5,819.79 亿元人民币），同比增长 10.38% ；归属于母公司股东的净利润达到 1.48 万亿日元 （现汇率约合 636.61 亿元人民币），同比大幅增长 75.56% ，增速远超市场预期。

基本每股收益 120.69 日元 （现汇率约合 5.2 元人民币），同比增长 86.94%，盈利水平显著提升。

分业务板块看，金融业务表现亮眼：营业收入同比增长 23.3%，营业利润同比增长 24.0%；其他业务营收同比增长 37.0%，营业利润同比大增 118.0%；仅核心汽车业务营业利润同比小幅下滑 21.0%。

分区域看，北美、欧洲地区营业收入同比分别增长 14.9%、20.4%，且营业利润均实现同比增长，海外市场表现突出。 业绩展望 丰田汽车上调 2027 财年全年业绩预期，预计全年营业收入达到 54 万亿日元（现汇率约合 2.32 万亿元人民币），同比增长 6.5%；预计归属于母公司股东的净利润达到 3.25 万亿日元（现汇率约合 1,397.95 亿元人民币），同比增长 15.5%，全年盈利展望偏积极。 风险提示 财报提及，未来业绩仍面临多重不确定性，包括全球地缘政治冲突、汇率波动、原材料价格上涨、供应链稳定性等因素均可能对最终业绩产生影响。

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