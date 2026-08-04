北京一酒吧上线“不限量免费 Token”服务，到店连接 Wi-Fi 即可畅用 DeepSeek V4 Flash 模型

IT之家 8 月 4 日消息，北京一家主打程序员交流的酒吧 AGI Bar 宣布推出一项“Token 免费畅饮”服务，顾客到店消费并连接店内 Wi-Fi 后，即可获得 DeepSeek V4 Flash API 免费使用权限。

据 AGI Bar 公布的信息，其采购了英伟达 DGX Spark AI 工作站以提供 DeepSeek V4 Flash 算力服务，一切 Token 均由本地推理。顾客只需获取店家提供的 Base URL 和 API Key，即可在 Claude Code、Codex、Cursor、Cherry Studio 等支持 OpenAI API 格式的开发工具中直接调用 DeepSeek V4 Flash 模型。

公开信息显示，AGI Bar 由长期参与 AI 创业领域的人士创立，目前在北京和上海各开了一家店铺。Midjourney 创始人 David Holz 此前访问中国内地期间，也曾到访 AGI Bar 与开发者进行交流。

此次 AGI Bar 提供免费 AI API 服务，也体现出 AI 应用正在从传统线上软件工具逐渐延伸至现实消费场景。虽然目前仍属于单一商业空间的探索尝试，但随着大模型推理成本持续下降，未来可能会有更多咖啡酒吧、共享办公室将 AI 算力作为探索新方向。

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