AI 助推独行创业者时代到来：1 个人可撑起公司 100 万美元年收入

IT之家 8 月 4 日消息，华尔街日报于 7 月 29 日发布博文，报道称在 AI 时代，一个人撑起整家公司，年收入超过 100 万美元已不再是天方夜谭，市场正迎来“独行创业者时代”。

该报道援引支付服务商 Stripe 的估算数据，在 2023 年，约有 400 万美国人以个体经营为主要收入来源，年销售额超过 10 万美元，比 2010 年代初符合相同条件的人数（约 200 万）几乎翻了一番。

报告还指出在年销售额超过 100 万美元的单人企业数量方面，2025 年数量约为 2023 年的 2 倍；而超过 500 万美元和 1,000 万美元的个体经营者数量方面，2025 年数量均为 2023 年 3 倍左右。

如果以 2019 年数值设为“1”，2023 年至 2025 年，年销售额超过 500 万美元企业的占比指数从约 2.5 升至约 5.3；超过 1,000 万美元企业的占比指数从约 2.5 升至约 4.8。

在背后驱动力画面，报道认为和人工智能（AI）存在明显关联。Stripe 还比较了行业人工智能使用率与新企业申请增长率，结果显示人工智能使用率较高的行业，新企业申请数量通常增长更快。

不过，行业间存在例外：制造业人工智能使用率较高，但申请数量增幅低于预期；运输和仓储业的申请数量增幅则高于预期。

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