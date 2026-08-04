Cloudflare 推出新开源库，为每个 AI 智能体配备独立工作计算机

IT之家 8 月 4 日消息，Cloudflare 昨日（8 月 3 日）发布博文，宣布以早期预览版形式，推出 @cloudflare/computer 开源库，为每个 AI 智能体独立分配虚拟工作计算机，并包含文件系统与命令执行能力。

官方指出有别于传统文本方式的聊天 AI，编程类 AI 智能体需要反复读取源代码、改写文件、运行测试、审查结果并继续修正，因此需要保存处理中文件的工作区，也需要运行程序的环境。

目前行业主流方案是为 AI 智能体构建容器，容器可提供隔离的 Linux 环境和各类工具，但若持续为每名用户的 AI 智能体分配专属容器，将消耗大量 CPU 与内存。尤其当系统需同时运行数亿至数十亿个 AI 智能体时，为每个智能体配置容器的模式面临扩展性限制。

Cloudflare 此前为平衡算力和成本，在 Cloudflare Workers 中引入可快速启动的轻量执行环境 Isolate，轻量任务由 Isolate 处理，重负载任务才调用容器。

而最新 @cloudflare/computer 开源库以 Isolate 为基础，围绕着工作区（workspace）构建，使用 SQLite 支持虚拟文件系统，可从云存储、Git 仓库或自定义文件导入内容。

IT之家援引博文介绍，工作区提供 read、write、edit、ls 和 exec 等 AI SDK 兼容工具；所有操作均可设定权限门槛、审计和观测。

软件包当前提供 2 类执行后端。基于隔离执行环境的后端通过 just-bash（Shell 转 JavaScript 工具）把 Shell 代码转换为 JavaScript，并在动态 Worker 中运行，适合文件处理、数据处理和 Git 管理。

容器后端借助 Cloudflare Containers 容器提供完整 Linux 环境，并通过 FUSE（用户态文件系统）挂载同步文件，适合运行 npm、原生二进制文件和测试工具。

AI 智能体执行命令时，AI 模型会依据工具描述选择适合的执行环境。文件编辑、数据处理和 Git 仓库操作等轻量任务在隔离环境中完成；只有需要 Linux、npm（Node.js 包管理器）或编译型可执行文件时，系统才调用容器。

无论任务在哪个环境执行，均使用同一组工作区文件，文件变更会同步。系统还可限制 AI 智能体获准执行的操作，并记录其已完成的任务，方便控制自主改写文件时的意外变更，并在事后复核操作记录。

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