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首页 > Win11之家>Win11快讯

为履行兼容性承诺，微软高管称 Win11 控制面板 / 注册表现代化改造过于缓慢

2026/8/4 14:39:22 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 4 日消息，做客 Windows Central 播客节目时，微软设计与研究副总裁马库斯 · 阿什（Marcus Ash）表示，由于兼容性方面考量，Windows 11 系统的控制面板、文件资源管理器和注册表编辑器等工具迟迟未全面现代化。

在播客节目中，阿什承认在 Windows 11 系统中，控制面板、文件资源管理器、注册表编辑器等工具仍保留较多旧版界面，这并非是微软不愿意更新，更主要的原因在于，迁移和改造过程中遇到兼容性挑战。

IT之家援引博文介绍，Windows 的界面风格曾在 Windows 8 时出现明显转变。此后超过 10 年，部分系统工具的外观和交互逻辑仍大致延续 Windows 7Windows 10 时期的设计。

阿什表示，微软重视对旧版工具和既有工作流程的兼容性，因此无法在功能未得到保障时快速调整界面。

以控制面板为例，阿什称改造和迁移过程非常“棘手”。部分用户的驱动程序或其他组件依赖控制面板中的旧版功能。

微软调整相关入口后，必须避免破坏兼容性承诺。待“设置”应用完整承接某项功能后，微软将弃用控制面板中不再需要的对应功能入口，并将功能延续至新的界面框架。

阿什表示 Windows 11 系统的关键优势，就是兼容旧版，微软正研究如何在保留既有功能和支持能力的同时，让旧版应用采用更现代的界面与框架。

注册表编辑器

控制面板

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关键词：微软注册表控制面板Win11

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