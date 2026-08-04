打破近 8 年空窗期：波音 737-7 客机获得美国联邦航空管理局商业运营认证

IT之家 8 月 4 日消息，美国联邦航空管理局 (FAA) 当地时间 3 日宣布为波音 737-7 客机颁发修订型号合格证和更新版生产限制记录。这意味着该 737 MAX 家族衍生机型可以投入商业服务。

波音自 2018 和 2019 年的两起 737-8 严重致命空难事故以来就未有新机型获得验证，737-7 结束了这一段近 8 年的漫长空窗期。波音还在努力争取年内完成 737 MAX 最大机型 737-10 的适航认证。

FAA 的安全检查员将继续驻守在波音公司位于美国各地的生产设施，密切监控制造过程，观察和评估波音公司的安全管理体系和安全文化。

737-7 是波音 737 MAX 客机家族中尺寸最小、航程最远的分支型号，专为在高海拔和炎热气候地区机场起降的运营商提供卓越的性能而设计。

其在两舱布局下可提供 135~160 个座位，航程提升约 10% 至 3800 海里（7040 公里）。与通常被其替代的机型相比，737-7 减少了 20% 的燃油消耗和 50% 的噪声。

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