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首页 > 智车之家>汽车新闻

特斯拉陶琳谈马斯克计划开源 Model S/X 设计和软件：技术领先，从来不是靠专利守出来的

2026/8/4 14:53:58 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 8 月 4 日消息，今年 7 月，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克近日宣布，公司计划将 Model S 和 Model X 的设计资料与软件全部开源。

此举意味着无论是车主、维修机构，还是工程爱好者，都有机会深入研究这两款车的设计思路和技术细节。IT之家注意到，特斯拉公司副总裁陶琳今日发文，谈及了 Model S/X 设计和软件的开源计划。

她表示，技术领先，从来不是靠专利守出来的，而是靠快速、持续地创新跑出来的。特斯拉愿意把自己的技术，变成整个行业的加速度。

另外，马斯克在 2014 年就写过：如果我们为电动车开辟了道路，却在身后埋下知识产权的“地雷”，那就违背了特斯拉的初衷。甚至，如果有人造出了远胜特斯拉的电动车，哪怕特斯拉因此无法生存，这对世界来说，仍然是件好事

2014 年，我们拆掉“专利墙”，开放全部专利，任何人都可以善意使用特斯拉的技术；

2021 年，超级充电网络开始向其他品牌电动车开放；

2023 年，初代 Roadster 的全部设计与工程资料开源。马斯克说：“我们拥有的一切，现在你们也拥有了。”同年，他还明确表示，非常乐意向同行授权特斯拉辅助驾驶技术；

2024 年，我们公开了 48V 低压连接标准，邀请供应商和各家车企共同采用。

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