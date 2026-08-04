按量计费用多少付多少：中国广电推出“随心享 1.0”套餐，最低消费 39 元

IT之家 8 月 4 日消息，中国广电官方营业厅正式推出了“广电随心享 1.0”5G 资费套餐，主打“按量计费、随心畅享”，新老用户均可办理。

资费方面，该套餐月最低消费为 39 元。在此额度内，用户可全部用于语音通话（最多 325 分钟），或全部用于流量（最高 35GB），也可自由组合语音与流量使用，超出部分按量计费。

具体计费标准为：语音 0.12 元 / 分钟，全国接听免费；流量实行阶梯计价，前 20GB 为 1.2 元 / GB，20GB（不含）至 50GB 为 1 元 / GB，50GB（不含）以上为 0.8 元 / GB；短信 0.1 元 / 条。

该产品不支持办理副卡，办理用户不可参与亲情网，且无合约限制。套餐月基础消费为 39 元（仅语音及流量费用计入），不足 39 元按 39 元计收。流量按阶梯计价，不涉及且不能次月结转。新入网客户当天申请当天生效，订购当月按量计费且不收取最低消费额。

此外，中国广电还配套推出了限时促销活动，2026 年 7 月至 12 月期间，根据实际消费金额分档赠送赠金：月消费 99 元（含）至 159 元（不含）赠 10%，159 元（含）至 199 元（不含）赠 15%，199 元及以上赠 20%。赠金将于次月赠送，仅可用于抵扣次月“随心享”资费，不可提现、转赠、共享或延期。

IT之家注：中国移动、中国联通、中国电信 7 月 31 日晚发布“关于规范互联网渠道售卡管理的公告”，自 2026 年 8 月 1 日起，用户如需在互联网渠道订购号卡，只能通过电信运营商官方 App、官方网站等渠道办理，第三方互联网渠道不再提供电信号卡办理相关服务。

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