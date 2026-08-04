蔚来 ES9 旗舰 SUV 官宣本周交付第 2 万台，租电购买 39 万元起

IT之家 8 月 4 日消息，上海蔚来汽车有限公司用户运营助理副总裁杨波今日宣布，本周会迎来第 20,000 台 ES9 交付（具体日期暂未公布）。

6 月 26 日，蔚来官方宣布 ES9 完成第 1 万台交付，历时 30 天达成该成绩，刷新了中国乘用车市场 50 万级高端纯电车型交付破万的最快纪录。

据IT之家此前报道，蔚来 ES9 旗舰 SUV 于 5 月 27 日上市，整车购买价格为 49.8 万-62.8 万起，租电方案价格为 39 万-52 万元起：

行政豪华版：整车购买 49.8 万元起、电池租用方式购买 39 万元起；

行政签名版：整车购买 55.8 万元起、电池租用方式购买 45 万元起；

地平线特别版：整车购买预售价 62.8 万元起、电池租用方式购买预售价 52 万元起。

该车长 5365mm，宽 2029mm，高 1870mm，轴距达到 3250mm，号称中国体量最大的纯电 SUV。

蔚来 ES9 搭载了最新一代全域 900V 高压架构，峰值功率 520kW、峰值扭矩 700N·m；搭载自研高性能六活塞制动卡钳，100-0km/h 制动距离 35.3m；标配 102kWh 长续航电池，CLTC 综合工况续航里程 620km；搭载国内唯一量产交付的线控转向系统、全主动悬架的天行智能底盘，并标配后轮转向（转弯半径 5.4 米）。

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