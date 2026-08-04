2,199 元起：OPPO A7 Pro Max 手机发布，10,000mAh 大电池、第五代骁龙 4 芯片

IT之家 8 月 4 日消息，OPPO A7 Pro Max 手机今天正式发布，新机主打 10,000mAh 长寿大电池，支持 IP69K 防尘防水，拥有前后 5,000 万像素超清双摄，定价 2,199 元起。8 月 7 日 10:00 正式开售，首销期间购机可附赠 OPPO Enco R5 蓝牙耳机、2 年碎屏保、1 年进水保等礼品。

IT之家附该机各版本定价如下：

8GB+128GB：标价 2,199 元，国补后到手价约 1,869.15 元

12GB+256GB：2,699 元，国补后到手价约 2,294.15 元

12GB+512GB：2,999 元，国补后到手价约 2,549.15 元

IT之家从 OPPO 官网以及发布会了解到，OPPO A7 Pro Max 手机拥有乘风破浪、前橙似锦以及远山黑三色可选，其中“乘风破浪”主打 3D 立体浮雕纹理工艺，背面的摄像头模组弧形设计灵感源于 OPPO A103“笑脸手机”。

规格方面，OPPO A7 Pro Max 手机配备 10,000mAh 长寿大电池，可以连续刷 24 小时短视频，1,500 次充放电循环后健康度不低于 80%。支持 80W 私有协议快充、44W UFCS/55W PPS/13.5WPD 快充协议，以及 27W 反向充电。新机搭载第五代骁龙 4 移动平台，最高主频 2.4GHz。

同时，这款手机背部带有多功能氛围灯，支持显示来电、通知和充电状态。具备 IP69K/69/68/66 防尘防水，通过七项军标严苛环境测试。

影像方面，该机配备 5,000 万像素超清主摄，支持 OIS 光学防抖。同时搭载 200 万像素黑白摄像头、前置 5,000 万像素超清超广角摄像头。

此外，这款手机支持全场景 NFC、两轮车智能互联，兼容红外遥控功能。拥有全场景 AI 反诈，支持 Wi-Fi 5（802.11ac）、蓝牙 5.1，出厂预装 ColorOS 16.0 操作系统。

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