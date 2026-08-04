开源多媒体框架 FFmpeg 9.0 发布：原生动画 WebP 解码，引入 APV 硬件加速

IT之家 8 月 4 日消息，科技媒体 Linuxiac 今天（8 月 4 日）发布博文，报道称开源多媒体框架 FFmpeg 9.0 发布，新增 WebP 原生解码、基于 Vulkan 的 APV 硬件加速，以及 VideoToolbox 加速的 ProRes RAW 解码等。

IT之家援引博文介绍，FFmpeg 9.0 被命名为“Lei”，新增动画 WebP 解码器（decoder）和解复用器（demuxer），用户可以直接读取动画 WebP 文件。

硬件加速方面，新版通过 Vulkan 加入 APV 硬件加速，并在支持的苹果硬件上提供由 VideoToolbox 加速的 ProRes RAW 解码。

新版扩展视频处理能力，加入 v360_vulkan 滤镜，可借助 Vulkan 处理 360° 视频和全景视频。

英伟达 CUDA 用户获得 transpose_cuda 滤镜，能够在 GPU 上完成画面旋转与转置，减少视频帧在 GPU 与系统内存之间往返后再交由 CPU 处理的需求。

针对 AMD Advanced Media Framework，现有 vf_vpp_amf 色彩转换滤镜获得更广泛的 HDR 能力，新滤镜 vf_frc_amf 则支持硬件辅助帧率转换。

FFmpeg 9.0 同时支持 SMPTE 2094-50 动态元数据，并可直接传递这类元数据，从而改善依赖元数据的 HDR 处理流程。

音频方面，新版加入面向 DAB+ 内容的 HE-AAC 960 解码支持。常见 AAC 帧配置使用 1,024 个采样，而部分数字广播服务使用 960 个采样帧。

容器与交付能力方面，FFmpeg 9.0 支持将 LCEVC 轨道复用到 MP4 文件。LCEVC 在基础视频流之外加入增强层，兼容解码器可据此重建更高质量的视频，同时保留向后兼容能力。

新版还加入 Panic Playdate 掌机的视频编码器和对应复用器，用户与开发者可以直接借助 FFmpeg 创建适用于该设备的视频文件。

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