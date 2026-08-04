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开源多媒体框架 FFmpeg 9.0 发布：原生动画 WebP 解码，引入 APV 硬件加速

2026/8/4 15:16:36 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 4 日消息，科技媒体 Linuxiac 今天（8 月 4 日）发布博文，报道称开源多媒体框架 FFmpeg 9.0 发布，新增 WebP 原生解码、基于 Vulkan 的 APV 硬件加速，以及 VideoToolbox 加速的 ProRes RAW 解码等。

IT之家援引博文介绍，FFmpeg 9.0 被命名为“Lei”，新增动画 WebP 解码器（decoder）和解复用器（demuxer），用户可以直接读取动画 WebP 文件。

硬件加速方面，新版通过 Vulkan 加入 APV 硬件加速，并在支持的苹果硬件上提供由 VideoToolbox 加速的 ProRes RAW 解码。

新版扩展视频处理能力，加入 v360_vulkan 滤镜，可借助 Vulkan 处理 360° 视频和全景视频。

英伟达 CUDA 用户获得 transpose_cuda 滤镜，能够在 GPU 上完成画面旋转与转置，减少视频帧在 GPU 与系统内存之间往返后再交由 CPU 处理的需求。

针对 AMD Advanced Media Framework，现有 vf_vpp_amf 色彩转换滤镜获得更广泛的 HDR 能力，新滤镜 vf_frc_amf 则支持硬件辅助帧率转换。

FFmpeg 9.0 同时支持 SMPTE 2094-50 动态元数据，并可直接传递这类元数据，从而改善依赖元数据的 HDR 处理流程。

音频方面，新版加入面向 DAB+ 内容的 HE-AAC 960 解码支持。常见 AAC 帧配置使用 1,024 个采样，而部分数字广播服务使用 960 个采样帧。

容器与交付能力方面，FFmpeg 9.0 支持将 LCEVC 轨道复用到 MP4 文件。LCEVC 在基础视频流之外加入增强层，兼容解码器可据此重建更高质量的视频，同时保留向后兼容能力。

新版还加入 Panic Playdate 掌机的视频编码器和对应复用器，用户与开发者可以直接借助 FFmpeg 创建适用于该设备的视频文件。

FFmpeg 9.0 Released with Animated WebP Decoding and New Hardware Acceleration

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关键词：FFmpeg开源

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