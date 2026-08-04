享界 G9 官宣首发鸿蒙智行全地形途灵平台，可应对冻土起伏飞坡路、草原颠簸路等

IT之家 8 月 4 日消息，华为智选车产品总监（享界系列）彭磊今日发文介绍了享界 G9。他透露，新车将首发鸿蒙智行全地形途灵平台，并表示“底盘韧性与能力边界超乎想象”。

①在根河驯鹿部落附近有一段长达几公里的冻土起伏飞坡路，那几天时而下雨，路面还很湿滑，享界 G9 基本全程 80+km/h 时速通过 ，贴地飞行不打滑，连续飞坡不晃；

②在去呼伦湖路上有一段接近 20 公里的草原颠簸路，享界 G9 凭借全新途灵平台强大的能力，路面激励过滤非常好，舒适性大幅提升，而且一些打滑路面也能应对自如。

彭磊称，全地形途灵平台创新点非常多，从零部件硬件、电气架构、到多系统集成、跨域融合、功能创新等，每一版块都是凝聚了团队智慧。

据IT之家此前报道，享界 G9 是鸿蒙智行首款科技豪华硬派 SUV，新车全系搭载华为全新自研电机，标配四驱，搭载了 800V 高压增程，综合续航里程 CLTC 可达 1300 多公里；全系标配华为 896 线激光雷达，并配备三固态激光雷达，支持全场景辅助系统。

新车尺寸为 5206（5377）×2050×1897mm，轴距达到 3160mm，车内拥有三个物理按键操作区（底盘驾控、座舱驾趣与户外悦享），还搭载了此前在全新一代问界 M9 上首发的鸿蒙智行专属车机，其顶帐也能通过实体按键一键开启。

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