相隔约 10 年：开源播放器 Rhythmbox 3.5 发布，优化歌词支持、改善播客体验

IT之家 8 月 4 日消息，科技媒体 Linuxiac 昨日（8 月 3 日）发布博文，报道称开源音乐播放器 Rhythmbox 3.5 版本发布，和上个 3.4 版本相隔约 10 年。

IT之家注：Rhythmbox 基于 GStreamer 开源多媒体框架，主要面向 Linux 以及类 Unix 发行版本的 GNOME 桌面环境，定位是开源音乐播放与管理软件。

在发布历程方面，Rhythmbox 3.4 于 2016 年 8 月 14 日首次发布，其中 3.4.x 最后一个 .9 版本于 2025 年 10 月发布。

功能方面，3.5 版默认启用 3.4.9 版本引入的全新播放后端（用于替代旧的淡入淡出功能），在之前的版本中，用户需要单独启用该后端；而在 3.5 版本中，它已成为标准的播放引擎。

新版改进了歌词支持，Rhythmbox 现在可以通过 lrclib.net 搜索歌词，读取与音频轨道一起存储的本地 .lrc 文件，并提取嵌入在 Ogg Vorbis 文件中的歌词。

新版还优化对播客的支持，重新设计播客订阅源更新和剧集下载的通知方式，并重新设计播客剧集视图，从而提供更清晰的信息。插件方面，用户可以通过 gPodder.net API 实现播客订阅和剧集同步。

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