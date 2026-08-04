NVIDIA 评估下调 Rubin Ultra HBM 配置，或将不限于 12Hi HBM4E

IT之家 8 月 4 日消息，综合消息人士 @jukan05 分享的韩国尤金投资与证券分析、机构 TrendForce（集邦）今日刊文，NVIDIA（英伟达）评估下调明年的 Rubin Ultra AI GPU 的 HBM 配置，正在并行评估原定的 12Hi HBM4E 外的其它解决方案。

NVIDIA 可能的降级路径包括从 HBM4E 下调至 HBM4、从 12Hi HBM 下调至 8Hi HBM。前者是因为三大 DRAM 原厂的 HBM4E 验证进度存在变量，尚不清楚能否如期完成验证与量产。

而如果减少 HBM 堆栈的 DRAM Die 堆叠层数，则能以等量的 HBM DRAM Die 构建更多的 HBM 堆栈，从而满足更多 Rubin Ultra 的内存需求。这一策略有助于在 DRAM 供应总量受限的情况下出货更多产品，类似情况也发生在 Vera CPU 的 LPDDR5X SOCAMM2 上。

TrendForce 认为，Rubin Ultra 的主要升级点还是在 I/O 速率上，因此 NVIDIA 更可能选择降低 HBM 堆叠的策略。此外，据称部分 AI ASIC 业者也在考虑更低的 HBM 容量。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。