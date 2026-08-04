苹果印度年销售额首次突破 100 亿美元，每四部 iPhone 就有一部印度造

IT之家 8 月 4 日消息，据彭博社今日报道，随着零售渠道拓展力度加大，苹果公司 2025 财年在印度市场的年销售额首次突破 100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 676.59 亿元人民币）。

据知情人士透露，在截至今年 3 月的 12 个月内，苹果在印度市场的营收实现了两位数增长，目前 iPhone 仍是印度市场销售收入的主要来源，iPad 与 MacBook 的市场需求同样有所上升。

上述数据此前尚未公开。对于苹果而言，印度市场销售增长有助于其寻找新的业务增长空间。虽然印度目前在苹果整体业务中的占比仍然较小，但作为全球人口最多的国家，印度正逐渐成为苹果在中美之外的重要销售市场。

当然，中国目前仍是苹果最大的海外市场，但苹果最近一个季度在中国市场的销售额为 188 亿美元，低于分析师此前预计的 196 亿美元。同时，华为等本土智能手机厂商也经常在中国市场实现超过苹果的销量表现。

如果按美元计算，苹果近期公布的印度销售数据受到印度卢比贬值影响。自去年年初以来，印度卢比兑美元汇率已下跌约 10%。

作为印度零售扩张计划的一部分，苹果于 2 月在印度金融中心孟买开设了一家新门店，使其官方零售店数量增加至 6 家。

由于印度此前实施本土采购要求，苹果长期未能在当地开设标志性的官方零售店。随着相关政策逐步放宽，苹果于 2020 年在印度推出在线商店。苹果现任 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）随后于 2023 年在孟买和新德里分别开设了印度首批两家官方零售店。此后，苹果继续扩大当地零售网络，并增加高端授权经销商数量。

由于印度市场存在较高税费，iPhone 在当地售价高于美国市场。例如，苹果在印度销售的入门款 iPhone 17 售价为 82,900 卢比（现汇率约合 5,871 元人民币），而美国售价为 799 美元（现汇率约合 5,406 元人民币），同时美国消费者还可通过租赁方式以每月最低 23 美元获得该设备。

为了提升市场份额，苹果已与印度银行合作推出信用卡返现优惠，同时提供学生优惠和旧设备折抵计划。库克此前多次表示，印度是苹果增长速度较快的市场之一。

印度同时也成为苹果制造战略的重要组成部分。目前，印度共有 5 家工厂生产 iPhone。苹果目前每生产 4 部 iPhone，就有 1 部来自印度，而印度也是苹果面向美国市场供应设备的重要生产来源。

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