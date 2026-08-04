以太网规范制定者揭秘早期网线全是黄色的原因：一是我喜欢，二是怕人被电死

IT之家 8 月 4 日消息，据科技媒体 PC Gamer 今天报道，以太网规范制定者之一里奇 · 塞弗特（Rich Seifert）最近揭秘了早期网线为何都是黄色。

里奇 · 塞弗特表示，早期网线几乎全是黄色有两层原因。其一是他本人非常喜欢这种颜色：“这是我最喜欢的颜色，我有过一辆黄色的汽车，我家里的家具也都是黄色的。”

具体来说，早期的以太网线的颜色与 1968 年的雪佛兰科尔维特黄相同。汽车发烧友们通常会把这种颜色称为“野生黄色”，用于区分 20 世纪 60 年代和 70 年代科尔维特车型的不同黄色。

早期网线采用黄色的第二层原因则更加现实。虽然如今的网线通常采用细小的双绞线，但最初的网线采用的是同轴电缆，必须通过分接接头（IT之家注：vampire tap）进行物理连接。这种设备使用时会“咬住”金属线缆，穿透外部橡胶绝缘层，然后直接接触线缆的导体建立连接。

里奇 · 塞弗特当时担心，如果有人将这种接头错误地安装到电源线上，可能会电死人。他对此解释称：“这些东西会被铺设到天花板里，人们安装分接接头的时候必须钻进线缆内部，我不希望有人钻进电源线。所以我想确保人们能够区分电源线和以太网线，所以故意使用了这种鲜艳的颜色。”

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