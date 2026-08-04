中止 3 年后，日本再次推进国产客机研发计划

IT之家 8 月 4 日消息，据《日经》昨日报道，日本首款国产喷气式客机三菱 Space Jet（原 MRJ）计划中止已过去 3 年时间。如今日本政府希望吸取失败经验，再度与企业合作研发国产客机。

据报道，印有日本国旗的 MRJ 客机曾于 8 年前在英国飞行 7 分钟，但后来这款飞机因在获得型号合格证等方面遇到困难，于 2023 年中止开发。

三菱重工业已经于上个月展出了使用激光技术和机器人高效生产零部件的系统，目标是制造出使用此前难以应用于小型客机上的碳纤维复合材料。该系统由日本政府和多家企业投资研发，是新一代飞机主翼和机身零部件生产技术的组成部分，能使过去部分依赖人工的铆钉安装等工序实现自动化。

该项目的表层目的是获取 150 座级别的小型客机市场。日本企业在这一领域实力薄弱，目前仅能供应襟翼等部分零部件。

同时，该计划的总投资额达 600 亿日元（IT之家注：现汇率约合 25.81 亿元人民币）。日本政府计划通过三个阶段再次挑战飞机整机项目，第一阶段由各家重工企业提升尖端材料和高效率生产技术；第二阶段为 2035 年前后投放市场的新一代小型客机供应主要构件；第三阶段则是 2040 年之后的整机项目。

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