漫步者推出 AIRPULSE A80V 有源近场 Hi-Fi 音箱，2879 元

IT之家 8 月 4 日消息，漫步者 AIRPULSE A80V 有源近场 Hi-Fi 音箱今日开售，定价 2879 元。

据介绍，该音箱是经典型号 A80 的升级版本，在保持原有优点的基础上对中低音单元进一步优化，中、低频表现更饱满出彩；同时采用 Savitech Hi-Fi USB Audio 解码技术，新增 AUX 3.5MM 输入端口，丰富了输入方式。

漫步者 AIRPULSE A80V 失真限制的输出功率为 10W+10W（L/R 高音）、40W+40W（L/R 中低音）；采用号角式铝带高音单元，高频可平滑延展到 40kHz；4.5 英寸中低音单元采用全铸铝支架、高强度加硬铝合金振膜、 30mm 音圈。

功放部分，新品采用全数字独立驱动方案，使用 2 颗德州仪器 TAS5754M 闭环式 D 类功放，支持解析最高 192K 采样率数字信号；其中一颗芯片驱动左右声道中低音，另一颗驱动高音。

A80V 配备两路模拟输入（RCA 线性 +3.5mm AUX），采用德州仪器 PCM1802 ADC，支持最高 96KHz/24Bit 采样；两路数字输入包含 Toslink 光纤与 USB Type-C，支持最高 216kHz 采样率，能处理最高 192KHz/24Bit 数字音频信号；搭载蓝牙 5.1，采用高通 QCC3031 蓝牙编解码器，支持 aptX HD 。

IT之家附产品规格如下：

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