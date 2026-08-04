马来西亚拟对电动汽车销售征税，用于扩大公共充电网络

IT之家 8 月 4 日消息，据马来西亚国家新闻社今日消息，马来西亚投资、贸易及工业部长拿督斯里佐哈里表示，政府正在考虑对每辆售出的电动汽车征收附加费，并设立专项基金，用于扩大国内的公共电动汽车充电网络。

佐哈里表示，由于政府在资助全国性公共充电基础设施方面存在资金限制，无法达到中国那样的建设规模，因此正在深入研究该建议。

据介绍，马来西亚政府此前曾对整车进口电动汽车给予为期四年的进口税、消费税和销售税豁免，旨在刺激市场增长并吸引外来投资。然而，这些税收优惠导致政府在此期间减收了 33 亿令吉（IT之家注：现汇率约合 54.73 亿元人民币）的税款，而公共充电基础设施的投资却远未达到预期。

因此，马来西亚政府未再延长进口电动汽车的税收优惠，但保留了对本地组装电动汽车的免税政策至 2027 年 12 月 31 日，以继续支持本土电动汽车产业的发展。

佐哈里表示，只要电动汽车投资能通过推动本地供应商发展、促进技术转移并创造高技能就业岗位来带来更高的经济价值，马来西亚将继续对此类投资持欢迎态度。尽管电动汽车代表着未来的出行趋势，但唯有建立起一套完善的公共充电网络，才能真正支撑电动汽车在全国范围内的广泛普及。

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