让苹果 iPad 用上 macOS 虚拟机：民间开发者发力，能触屏、能用 Xcode

IT之家 8 月 4 日消息，虽然苹果一直在为 iPadOS 增加生产力功能，但实际体验距离真正的桌面系统还是有一定差距。现在，一个社区项目可以让苹果 iPad 直接用上 macOS 虚拟机。

Virtual Mac on iPad 项目目前已上线 GitHub，宣称借助 Virtual Mac 工具，iPad 终于摆脱了 iPadOS 的束缚，让 Xcode 和 Terminal 等专业应用可以直接在设备上运行。

该项目可以在运行 iPadOS 16 至 16.3.1 的 iPad Pro（M1、M2）或 iPad Air（M1）上使用，用户需要将 iPad 先进行越狱才能安装，项目说明页显示 16GB + 1TB 或 2TB 版本可获得最佳体验。

Virtual Mac on iPad 兼容 macOS 12 Monterey 至 macOS 27 Golden Gate，项目说明页建议安装 macOS 13 Ventura 至 macOS 15 Sequoia 版本。由于不支持登录 iCloud 或 Apple ID，因此需要在提示时选择“稍后设置”。对 macOS 26 Tahoe 和 macOS 27 Golden Gate 的支持尚处于实验阶段，可能会遇到显示或性能问题。

要在 Virtual Mac on iPad 中使用 Xcode，需要下载适用于 macOS 15 Sequoia 的 Xcode 26.3 、适用于 macOS 14 Sonoma 的 Xcode 16.2 、适用于 macOS 13 Ventura 的 Xcode 15.2 或者适用于 macOS 12 Monterey 的 Xcode 14.2 。

该工具支持 macOS 触屏使用，不过搭配键盘使用效果更佳，毕竟苹果 macOS 交互是为键鼠设计的。

项目说明页表示，由于 iPadOS XNU 内核已移除对 Hypervisor 的支持，因此 iPadOS 16.4 或更高版本的适配会比较困难，iPadOS 15 的后续适配应该比较容易。

性能方面，Virtual Mac on iPad 使用硬件 CPU 虚拟化技术并支持图形加速，由于它使用的是提取并修改过的 Apple macOS 虚拟化堆栈，因此其 CPU 和 GPU 性能与 VirtualBuddy 或 UTM 在 M1 或 M2 Mac 上虚拟化 macOS 的性能大致相同。

IT之家附项目地址如下：

https://github.com/nfzerox/VirtualMacOniPad

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