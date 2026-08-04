我国首部 L3/L4 智能网联汽车自动驾驶系统安全要求强制性国标正式发布，2027 年 7 月起实施

IT之家 8 月 4 日消息，工业和信息化部组织制定并归口的《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》（GB 44721—2026）强制性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，拟于 2027 年 7 月 1 日起正式实施。

作为我国首部针对 L3 级有条件自动驾驶和 L4 级高度自动驾驶系统的强制性国家标准，该标准是对 2024 年发布的推荐性国家标准 GB/T 44721—2024《智能网联汽车自动驾驶系统通用技术要求》的系统性升级，从推荐性转为强制性。

IT之家获悉，《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》适用于搭载 L3 级、L4 级（高度自动驾驶）系统的 M 类（载客）和 N 类（载货）车辆，不适用于自动泊车系统。

工信部表示，该标准立足我国产业发展与行业监管实际需求，兼顾技术可行性、产业适配性与落地实操性，构建了维度完整、要求清晰、适配国情的安全要求体系：

一是健全企业全生命周期安全保障机制，筑牢安全根基。标准要求车辆制造商从安全方针、风险管理、安全保证、安全提升四个维度，建立覆盖产品设计开发、生产制造及部署后全过程的保障能力， 从源头降低自动驾驶系统潜在的安全风险 。同时，明确车辆制造商应 在自动驾驶系统研发验证过程中组织开展相应的仿真、场地及道路试验 ，并确保相关试验资源和条件满足研发验证要求。

二是强化系统动态驾驶任务执行能力，保障使用安全。标准要求自动驾驶系统安全水平应至少达到正在承担动态驾驶任务的合格且专注驾驶人的水平，同时不得对用户及其他道路使用者造成不合理安全风险。在此基础上， 明确系统在各类场景下执行动态驾驶任务的安全要求，并明确最小风险策略的触发和执行要求 。

三是规范人机交互与用户告知要求，防范误用滥用风险。标准要求自动驾驶系统的激活和退出过程应安全，并明确就绪、激活、退出等状态信息及信号的提示规范。 对于 L3 级自动驾驶系统还应具备驾驶人接管能力监测功能 。同时，要求车辆制造商除产品使用说明书外，还可通过官网、车载显示终端等渠道清晰告知用户驾驶自动化等级、能力范围、局限性、控制策略及用户角色转换等关键信息， 引导用户正确认知与使用 。

四是完善多维度检验检测方法，保障标准可落地实施。标准构建“企业保障能力检验 + 安全档案检验 + 确认性试验”多位一体的检验检测体系，对企业安全保障能力和产品安全档案的完整性和鲁棒性等进行检验。

在此基础上，由第三方检测机构依据 GB/T 41798《智能网联汽车自动驾驶功能场地试验方法及要求》、GB/T 44719《智能网联汽车自动驾驶功能道路试验方法及要求》和 GB/T 47025《智能网联汽车自动驾驶功能仿真试验方法及要求》推荐性国家标准，综合采用场地试验、道路试验、仿真试验等方法开展确认性试验，确保对自动驾驶系统实际能力进行全面检验检测。

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