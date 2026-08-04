微星推出全套天龙座四十周年典藏版产品，即将限量发售

IT之家 8 月 4 日消息，微星 (MSI) 宣布推出全套天龙座四十周年典藏版 (DRACO EPIC EDITION) 产品，覆盖主板、显卡、散热、电源、机箱、外设、耳机，该系列即将限量发售。

天龙座的文化原型是希腊神话中守护金苹果并最终化为北极星旁星座的传奇巨龙。微星表示其寓意恒久之力与威严气魄。

MEG X870E ACE MAX 战神 · 天龙座四十周年典藏版

该主板在大尺寸装饰面板上应用高精度印刷工艺与特色光影饰面，带来立体视觉层次的同时兼具细腻触摸质感。

GeForce RTX 5080 16G 超龙 · 天龙座四十周年典藏版

此显卡在常规 GeForce RTX 5080 16G 超龙的基础上配备了阳极氧化 + 金属蚀刻主题背板，与正面的独家星座图案相得益彰。

MEG CORELIQUID E15 360 超神 · 天龙座四十周年典藏版

该处理器一体式液冷散热器通体采用星空蓝主题外观，配备定制铝质激光蚀刻纹饰与天龙座专属动态光效，一体化框体风扇结构充分展现浩瀚星河主题。

MEG Ai1600T PCIE5 超神 · 天龙座四十周年典藏版

这款旗舰钛金电源机身 ARGB 灯板还原了天龙翱翔璀璨星河的灵动画面；背面纹样则借鉴古典壁画，诉说天龙神话。

MEG MAESTRO 900R 超神 · 天龙座四十周年典藏版

原版 MEG MAESTRO 900R 机箱采用的是灰色铝合金饰板，而天龙座四十周年典藏版则应用了深空蓝漆面。其铝合金面板上还精密印制以天龙星座细腻纹路。

微星天龙座四十周年典藏版电竞外设套装

这一套装内含 STRIKE 700 天龙座四十周年典藏版无线键盘、VERSA ALLOY 天龙座四十周年典藏版无线鼠标、AGILITY 天龙座四十周年典藏版鼠标垫，其中键鼠均具备 8000Hz 超高轮询率。

MAESTRO 500 无线耳机天龙座四十周年典藏版

该耳机外观采用深邃蓝色涂装、精细龙纹图案、金色星座线条，配备 40mm 高清发声单元和波束成形麦克风，支持 ANC & ENC，最长续航可达约 90 小时。

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