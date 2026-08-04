799 元海盗船破浪者 Pro mini 60 磁轴键盘发布：60% 布局、8000Hz 轮询率

IT之家 8 月 4 日消息，海盗船新上架了一款破浪者 Clipper Pro mini 60 磁轴游戏键盘，定价为 799 元。这款键盘专为电竞玩家打造，采用紧凑型 60% 按键布局，支持 AXON 8000Hz 超轮询。

这款键盘采用了海盗船 MGX CORE 霍尔效应磁轴，支持动态调节触发、复位行程，兼顾响应速度与精准操控。触发行程可在 0.2mm 到 3.8mm 之间调节，拥有 1 亿次按压寿命，方形轴心稳固防尘，出厂预润滑处理。

键盘支持海盗船极速触发 (RT) 技术，松开按键瞬间即可动态重置触发点，仅需 0.1mm 行程就能快速重复输入，实现极速触发。

借助多段触发功能，该键盘实现“一次按压四种动作”，单颗按键可设置至多四项操作指令，一次按压即可完成装备切换、技能释放与连招操作。

键盘支持轻按锁定功能，可将蹲伏、冲刺这类需要长按的操作改为切换式触发，简化游戏操作流程，缓解手指疲劳。

键盘还支持 Smart Tap 功能，可为短按与长按分别设置不同操作指令，分别设置键盘指令或自定义按键绑定，操控响应更快、功能拓展更丰富。

键盘搭载海盗船 FlashTap 技术，支持对同时相反方向输入进行自定义的处理，确保关键时刻实现快速精准的反馈，走位精确，操作得心应手。

这款键盘采用轻量化紧凑 60% 按键布局，具备 IP57 防护等级，可抵御泼洒液体、灰尘，可应对长时间的使用；同时内置双层吸音降噪结构，兼顾轻便耐用。

IT之家附详细参数如下：

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