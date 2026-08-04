星际荣耀完成 E 轮融资近 10 亿元首批交割，加速双曲线三号可回收火箭首飞

IT之家 8 月 4 日消息，据《科创板日报》今日报道，国内商业火箭独角兽星际荣耀航天科技集团股份有限公司（简称“星际荣耀”）近期已完成 E 轮融资近 10 亿元首批资金交割，本轮投资方以多家银行系 AIC 机构为主，整体 E 轮募资工作仍在持续推进。

IT之家注：星际荣耀成立于 2016 年 10 月，是中国首家、全球第三家实现火箭成功入轨的民营商业航天企业。公司核心业务聚焦于可重复使用运载火箭及液氧甲烷发动机的研发制造。星际荣耀副总经理谢红军此前表示，双曲线三号可重复使用运载火箭预计于 2026 年底首次发射。

本次 E 轮募集资金将重点投向四大核心板块：双曲线三号可重复使用运载火箭研发与批产、焦点二号液氧甲烷发动机产能建设、发射及海上回收配套工程、重型运载火箭技术预研。资金落地将加速主力可回收液体火箭首飞进程，降低入轨发射成本，面向国内外各类星座运营商提供商业发射服务。

双曲线三号是星际荣耀自主研发的中大型可重复使用液氧甲烷运载火箭，采用两级构型，主动力采用百吨级液氧甲烷发动机焦点二号，一次性使用低轨运载能力约 14 吨。一级箭体可回收，经简单维护后可快速再次发射，设计重复使用次数不低于 20 次。该火箭计划 2026 年实现首飞及海上回收。今年 6 月中下旬，星际荣耀已在广东阳江附近海域完成双曲线三号一子级海上回收全流程合练试验。

焦点二号是星际荣耀自主研发的百吨级推力液氧甲烷发动机，适配多型可重复使用火箭。今年 1 月 27 日，首台“绵阳造”焦点二号发动机在星际荣耀绵阳生产基地正式下线。该发动机大量采用 3D 打印技术，推力达 100 吨。双曲线三号将装备 10 台焦点二号发动机。

星际荣耀已在多地完成产业布局，目标是实现“北京研发、四川制造、海南发射、上海应用”的全流程闭环。其成都基地总投资超 33 亿元，预计 2026 年底竣工、2027 年正式投产，达产后将形成 20 发双曲线三号火箭的配套能力。绵阳基地聚焦发动机生产与试验，已形成批量生产能力。

星际荣耀此前于 2026 年 2 月完成 D++ 轮融资 50.37 亿元，刷新了国内民营火箭单笔融资纪录。加上 2020 年 B 轮融资 11.93 亿元、2024 年 C 轮 / C+ 轮融资 7 亿元、2025 年 D+ 轮融资等，公司累计融资规模已大幅提升。

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