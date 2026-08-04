华夏出版社标注书籍内容禁用于 AI 训练，负责人称很难维权、但要有态度

IT之家 8 月 4 日消息，近日有报道称，AI 公司正在大量收购稀缺图书，使用切除书脊的高速扫描设备进行数字化，随后将纸质原件粉碎销毁。

IT之家注：非破坏性扫描通常使用俯拍扫描仪、平板扫描仪或 V 型扫描设备，在不拆解图书的情况下完成数字化。而破坏性扫描则会直接拆开书籍，将每一页送入高速工业扫描仪进行处理。由于破坏性扫描效率更高、成本更低，因此 AI 公司普遍选择这一方式，最终导致数百万本纸质图书被拆毁。

在“AI 巨头公司毁书”风波后，有网友发现，已有出版社标注书籍内容禁用于 AI 训练。

据红星资本局报道，8 月 4 日，华夏出版社相关负责人表示，如果书籍内容在未被授权的情况下用于人工智能训练，这很难维权，但出版社仍会标注，“要有态度和这样的声明，这可能会让大家意识到图书是有版权的”。

该负责人还表示，出版社内部也讨论过人工智能和大模型的相关问题，大多认为在书籍内标明这句话会比较好，该出版社现在也有很多非引进书籍会标注这句话。

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