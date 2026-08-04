乘联分会：7 月新能源乘用车预估批发销量 147 万辆同比增长 23% 创年内新高，特斯拉中国 93579 辆不及零跑

IT之家 8 月 4 日消息，乘联分会今日发布 2026 年 7 月新能源乘用车市场预估数据，当月国内车企新能源乘用车预估批发销量达 147 万辆，同比增长 23%，环比下降 1%，同比增速创 2026 年最高。

乘联分会指出，7 月新能源乘用车同比实现高增长，环比下滑幅度优于季节性指数，主要受益于高油价推动的消费结构切换。燃油车用车成本显著抬升，消费者购车意愿下降，为新能源车腾出增长空间

受霍尔木兹海峡通航受阻影响，国际油价波动上行，国内成品油零售价自 7 月初以来累计上调约 985 元 / 吨。IT之家此前报道，自 7 月 31 日 24 时起，国内汽、柴油（标准品）价格每吨分别上调 685 元、655 元。全国平均来看：92 号汽油上涨 0.54 元，95 号汽油上涨 0.57 元。

出口端同样贡献增量，国际高油价催生全球新能源购车需求增长，国内自主车企凭借低能耗核心技术与性价比优势，海外订单持续增长。国内消费端方面，主流车企持续优化生产排产与供应链体系，有效缓解了前期供货短板，推动 7 月批售量实现稳健走势。

从市场主体表现看，比亚迪汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、零跑汽车、特斯拉中国、上汽通用五菱、上汽乘用车、小鹏汽车、蔚来汽车、长城汽车、极狐汽车、上汽通用、广汽丰田、广汽传祺、长安马自达、北京汽车制造厂、上汽大通、江苏悦达起亚等众多车企，7 月新能源批售量均创当月历史新高。

以 6 月占比测算，7 月全国新能源乘用车批发销量约 147 万辆，同比增长 23%，环比下降 1%。6 月厂商批发销量万辆以上的乘用车车企，7 月新能源销量合计达 138 万辆。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。