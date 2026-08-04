天钡推出 MACO 7735U 迷你主机：板载 24GB LPDDR5，无存储首发价 2699 元

IT之家 8 月 4 日消息，天钡 (AOOSTAR) 今日推出 MACO 7735U 迷你主机，这一产品自然基于 AMD 锐龙 7 7735U 处理器。其板载 24GB LPDDR5 内存，无存储首发价 2699 元、512GB SSD 配置售 3399 元、1TB SSD 配置售 3999 元。

IT之家注意到，天钡此前推出过基于 AMD 锐龙 7 PRO 6850U / 6850H 处理器的 MACO 系列机型。此次新品同样基于 "Rembrandt" 芯片，整体配置高度类似，主要是将散热系统的均热板降级至双铜管。

MACO 7735U 三维 130×150×55 (mm)，拥有无孔 CNC 铝合金机身，顶部提供指纹识别按键，内置 3 个 M.2 2280 的 PCIe Gen4 ×4 NVMe 硬盘位，支持无线网络。

其提供 2 个 USB-C 40Gbps、2 个 USB-A 10Gbps、2 个 USB-A 480Mbps、2 个 2.5GbE RJ45、1 个 HDMI 2.1、1 个 DisplayPort 1.4、1 个独立 OCuLink 4i (PCIe Gen4)。

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