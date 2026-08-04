上游原材料全面涨价：七彩虹主板 8 月正式涨价，华硕微星技嘉纷纷调价

IT之家 8 月 4 日消息，有渠道人士今日在博板堂爆料称，受上游 PCB、电容、WIFI 模块等核心电子原材料全面涨价影响，七彩虹已下发通知宣布 8 月正式执行产品涨价政策。

根据他收到的通知，七彩虹自 8 月起对全系列主板执行新价格政策，首轮整体上调 5% 至 10%，同时取消原有特价及各类渠道扶持政策。

上游原材料涨幅具体为：PCB 板材整体上涨 15% 至 50%，各类型电容普涨约 50%，WIFI 模块全线涨价 10% 至 20%。

结合博板堂上个月爆料，华硕已经确认 8 月启动调价，但尚未公布统一标准（截至IT之家发稿京东自营店仍未调价）。据业内传闻，本次涨价存在结构性分化，低端系列上调幅度相对温和，中高端主板预计涨幅更大。

同样，微星中国区已收到总部涨价通知，8 月起工厂将陆续执行全面涨价，涉及全部型号，预估涨幅约 10% 至 15%，为四家中涨幅最大。

微星方面表示，PCB、铜价、贴片电容、功率器件、配套控制芯片等上涨幅度较大，持续加剧主板 BOM 采购成本压力，品牌端难以继续消化原材料上涨带来的成本缺口。

技嘉工厂 8 月份城代价格体系表显示，大部分型号维持 7 月价格不变，仅新增 B860M D2HX SI 5G 和 B850M D2HX SI 5G 两款新品型号，但工厂将通过取消更多返利政策实现实际成本上涨，涉及多个型号。

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