中国新能源汽车文化输出：网友在国外打车打到比亚迪，一句“你好小迪”成功唤醒车机

IT之家 8 月 4 日消息，比亚迪 7 月海外销量接近 18 万辆，其中部分车辆虽然针对当地进行了本土化适配，但仍在车机系统中保留了中文语音系统。也正因此，一则海外打车的趣闻近日在网上走红。

抖音用户 @姐姐真漂亮 于 8 月 1 日发布的视频显示，她在阿塞拜疆乘坐网约车时，恰巧打到了一辆比亚迪新能源汽车。她在向司机确认后，在车内用中文尝试喊了一声“你好，小迪”，结果车机系统顺利完成唤醒并用英文回应“Hello”。

随后该网友继续尝试，她用中文表示车里有点热，“小迪”迅速识别后直接切换至中文回复“没问题，给你调高风量了”。

后视镜里，外籍司机目睹全程，露出十分震惊的神情。有评论区网友调侃：“车主：果然从东方买的自带东方神秘力量，简单几句咒语就能控制我的车。”

IT之家此前报道，比亚迪 2026 年 7 月新能源汽车销量达 41.92 万辆，同比增长 21.8%。其中乘用车销量 41.11 万辆，纯电动 23.31 万辆，插电式混合动力 17.80 万辆。

海外市场是比亚迪现阶段重要的增长引擎。比亚迪 7 月海外销量 179841 辆，同比增长 124.3% 再创历史新高。海外销量占总销量比重已超四成。截至今年 7 月末，比亚迪乘用车及皮卡海外累计销量已达 96.9 万辆，距离百万辆仅一步之遥。

公开资料显示，在阿塞拜疆等新兴市场中，中国品牌网约车已十分常见，部分车辆为平行出口版本，保留中文语音系统。

比亚迪股份执行副总裁何志奇曾表示，部分海外用户因车机系统不支持当地语言，主动学习中文进行语音交互，形成“文化输出”现象。

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