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申通快递回应被国家邮政局立案调查：完全接受、坚决服从，将立行立改、全力配合各项调查工作

2026/8/4 20:22:41 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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感谢IT之家网友 会弹琴的九号 的线索投递！

IT之家 8 月 4 日消息，国家邮政局发布公告，依法对申通快递有限公司立案调查

公告提到，今年以来，使用“申通快递”商标、字号、快递运单经营快递业务的企业多发生产安全事故，场所内多次被检查发现生产安全事故隐患。申通快递有限公司对申通快递相关企业安全生产管理缺位，未按规定实行安全保障统一管理，国家邮政局依法对申通快递有限公司进行立案调查。

据每日经济新闻报道，申通快递方面回应称，完全接受、坚决服从，深刻认识到安全对于社会、行业和企业发展的极端重要性，深刻认识到在统一管理责任方面存在的差距不足，深刻认识到行业主管部门“严管就是厚爱”的良苦用心，将立行立改、全力配合各项调查工作

安全是不可突破的底线，也是不可逾越的红线。我们向社会各界关心、支持和选择申通的朋友诚挚道歉。公司安全生产委员会已启动专项整治工作，通过全面梳理公司安全制度、改组公司安全机构、压实业务安全主责、落实省区属地主责、增设安全过程考核、强化安全结果“一票否决”等措施，坚持直营、加盟商及供应商一体化管理，全面提升全网安全合规水平。

IT之家从报道获悉，申通快递披露，目前公司全网生产经营正常，各项服务平稳有序。

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关键词：国家邮政局申通快递

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