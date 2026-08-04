手写公式实时生成曲线、手绘草图秒变 3D 模型，中国 AI 黑板让海外网友惊叹

IT之家 8 月 4 日消息，近日，一段关于中国 AI 黑板的视频在国外社交媒体引发热议。

在视频中，老师在黑板上手写公式，内容实时同步大屏；随手圈定函数算式，系统即刻生成动态曲线；简易手绘草图，瞬间转化为可拆解操控的 3D 立体模型。国外博主感叹：“这不就是教育的未来吗？”

加拿大自媒体博主阿加瓦尔介绍称，老师在黑板上手写方程式后图形瞬间生成；画一个立方体，它立刻变成一个可旋转的三维模型，角度和表面积都已自动标注。全程没有投影仪、笔记本电脑，也没有点击幻灯片。

阿加瓦尔指出，这类技术在中国早已不是新鲜事物，中国教室配备智能黑板已有好几年，早在 2024 年北京的学校就已经在智能黑板上进行化学实验模拟了。

《真实新闻》主持人则表示，如今中国几乎在生活的方方面面都领先于美国和世界其他国家，这种智能黑板已经在中国的课堂里使用了。

不少美国网友看完视频后调侃称这是 AI 特效，不可能是真的，但主持人强调这是完全真实的画面，并指出中国之所以能做到，是因为长期持续投入各类发展建设项目。

IT之家注：AI 黑板的技术原理基于光学字符识别技术与 3D 剖分技术，能够自动识别教师手绘的图形，并支持旋转、切割、截面提取及动态展示。其技术基座是基于全国产算力训练的深度推理大模型。

目前 AI 黑板已进驻全国 300 余个地市、1400 多个区县的校园，在超过 10 万个班级中实现常态化应用。教师调研反馈显示，应用 AI 黑板后课堂问题解答率提升 85%、学生课堂参与度提升 72%。

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