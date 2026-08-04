台积电晶圆与 GDDR7 双重涨价：英伟达 RTX 50 系列韩国最高涨价 30%，RTX 5090 最高涨至 730 万韩元

IT之家 8 月 4 日消息，受台积电先进制程晶圆涨价及 GDDR7 显存成本攀升影响，NVIDIA GeForce RTX 50 系列显卡在韩国市场迎来新一轮价格调整。

据 ZDNet Korea 昨日报道，多位韩国进口商与经销商已证实，各大显卡品牌计划自 8 月起将 RTX 50 系列产品价格上调，不同型号涨幅在 20% 至 30% 之间。

台积电于 7 月通知客户，计划将 3nm、5nm 及 7nm 制程价格上调 5% 至 10%，覆盖其七成以上晶圆代工营收。与此同时，TrendForce 数据显示，RTX 50 系列搭载的 GDDR7 2GB（16Gb）模块单价已涨至 20 美元出头。

英伟达向显卡厂商交付时采用 GPU 核心与 GDDR7 显存捆绑打包的套件形式，上游成本波动直接传导至板卡厂商。

以 RTX 5090 所需的 16 颗 GDDR7 芯片计算，仅显存采购成本就已超过 320 美元（现汇率约合 2,165 元人民币），这还不包含 GPU 核心本身及板卡厂商的运营成本。一位制造商代表透露，主要品牌在 8 月涨价前已暂停出货，能在涨价前完成备货的业者并不多。

据韩国比价网站 Danawa 数据，最便宜的 RTX 5060 Ti（8GB）现售价约 70 万韩元（现汇率约合 3,295 元人民币），较此前上涨约 10 万韩元（现汇率约合 470.7 元人民币）；RTX 5070（12GB）最低售价约 110 万韩元（现汇率约合 5,178 元人民币），上涨约 20 万韩元。

其中，旗舰型号 RTX 5090（32GB）涨幅最大，最高已达 730 万韩元（IT之家注：现汇率约合 34,361 元人民币），较 7 月中旬上涨达 150 万韩元（现汇率约合 7,061 元人民币）。

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