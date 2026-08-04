魏建军回应“长城 H10 预售订单突破 6 万台”传闻：还没那么多

IT之家 8 月 4 日消息，长城汽车董事长魏建军今日在微博发布视频，回应网络传闻“长城 H10 预售订单突破 6 万台”。

魏建军对此表示：“这个数据不太准确，还没那么多。当然这个预售订单量也是非常不错的。”

据IT之家了解，长城 H10 方盒子 SUV 将于明日正式上市，共有 4 款车型，限时权益价 21.48 万元起。

IT之家注意到，该车车身尺寸根据布局分为两个版本，五座版长宽高为 5138/2050/1970mm，六座版车长增加至 5299mm，宽高保持一致，全系轴距统一为 3000mm。

内饰方面，该车配备 10.25 英寸全液晶仪表 +15.6 英寸中控屏 +29 英寸 SR-HUD；还配备 17.3 英寸后排娱乐屏，Coffee AI Sound 音响系统提供 21 扬声器 +7.1.4.2 声道布局 + 支持杜比全景声，峰值功率 1560W。

空间方面，五座版车型后备厢容积 815L，二排放倒后可扩展至 1885L 超大容积，六座版车型容积 316L，三排座椅放倒后可拓展至 1056L 超大容量，全车共提供 42 处储物空间。

动力方面，长城 H10 搭载 1.5T 发动机 + 双电机组成的 Hi4 混动系统，1.5T 发动机最大功率为 123kW，最大扭矩为 243N·m，电机最大功率为 100kW（前）、220kW（后），系统最大功率为 440kW，并配备四挡混动专用变速箱。

电池方面，该车配备 42.8kWh 电池组，CLTC 纯电续航为 232km、227km，最高综合续航 1404km，15 分钟快充 30-80%。

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