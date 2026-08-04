Linux 暂存区不欢迎 AI 生成补丁，安全修复需通过实际硬件测试验证

IT之家 8 月 4 日消息，Linux 内核维护者、Linux 基金会研究员 Greg Kroah-Hartman 于当地时间周一宣布了一项新政策：针对 Linux 内核的暂存区（drivers/staging/），将不再接受由 AI 模型生成的补丁，但真实有效的安全漏洞修复除外。

Greg 解释称，近期 Linux 暂存区收到大量由 LLM 生成的补丁，因此有必要明确相关政策。他指出，暂存区的主要目的并不是维护成熟代码，而是作为新开发者学习 Linux 内核开发流程的入口。Greg KH 认为，如果直接使用 AI 工具自动完成这些修改，将违背该区域帮助新人学习和成长的初衷。

Greg 强调，暂存区并非为了追求代码完美，如果团队真正关心代码质量，完全可以借助工具在一天内解决所有编码风格问题，但保留这些问题的意义正在于让新人得以起步和成长。

他同时警告，提交者提交的 LLM 补丁很容易被识别，不要以为不披露使用情况就能“蒙混过关”。如果有人蓄意欺骗维护者，此次声明即为预先警告。

对于安全问题，Greg KH 表示，当前 LLM 工具在发现 Linux 内核潜在安全漏洞方面已经具备一定能力。但目前即使是最优秀的 AI 工具，其生成结果中至少有三分之一是完全错误或有害的。因此，如果提交者认为 LLM 发现并修复的暂存区问题确实有效，可以提交，但必须首先在对应驱动的实际硬件环境中完成测试，并详细说明测试过程。

在 Linux 内核其他区域，AI / LLM 生成代码仍然没有被全面禁止。IT之家注意到，Linus Torvalds 也曾表示，AI 是一种工具，Linux 项目并不排斥 AI 技术。

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