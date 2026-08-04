抖音 7 月处置 40.3 万条色情低俗内容，今年已有 1290 个十万粉以上账号被处置

IT之家 8 月 4 日消息，抖音今天宣布持续打击色情低俗类不良内容，及时阻断、清理可能影响未成年人身心健康的内容传播。7 月平台共处置色情低俗内容 40.3 万条，14.7 万个账号被采取清除违规增长粉丝、取消营利权限、禁言、封禁等不同梯度的处置。

IT之家从“抖音黑板报”公众号了解到，抖音绝不纵容任何账号发布色情低俗等违规内容，无论粉丝量级多少，均依法依规从严处置。2026 年以来，已有 1290 个 10 万粉丝以上账号因低俗违规被处以禁言、封禁等处置。针对涉嫌违法犯罪的行为，平台持续联动相关部门予以打击，今年已有 76 人被抓捕。

抖音官方在文中公布了 3 起典型案例，IT之家附详情如下：：

典型案例一：境外下载、境内引流，3 人因传播淫秽物品牟利被刑事拘留。

平台在日常治理发现，有 10 余个账号持续发布雷同的穿紧身衣、展示身材等低俗内容，并以暗语进行站外引流；平台处置后，该团伙仍反复注册新账号，持续对抗平台监管。经平台深入挖掘取证，该团伙从境外下载淫秽色情内容，借助抖音引流至站外第三方平台售卖牟利。平台随即将线索上报相关部门，经侦查，3 名嫌疑人因涉嫌传播淫秽物品牟利罪被依法刑事拘留。

典型案例二：持续发布聚焦敏感暴露内容“养号涨粉”，3.2 万个账号被梯度处置。

账号“3**8”“沈 ** 心”持续发布聚焦女性胸部、臀部、大腿的低俗视频，获取关注并以此牟利；账号“2**1”“巧 ** 儿”脱离日常健身分享，持续利用健身运动场景，批量发布暴露内容，主动诱导低俗互动；主播“心 ** 选”“比 ** 人”等在直播过程中刻意展示低俗暴露穿搭、营造未穿衣感知等方式获取流量；平台已处置相关内容，并依据违规程度，对账号采取回收直播权限、禁言、封禁等处置。

典型案例三：以 AI 教程、原创手绘为“噱头”传播低俗内容，2.7 万条内容被处置。

账号“用 **4”“用 **3”以“AI 教程”名义，传播教授利用 AI 制作低俗内容，借此吸引关注；账号“池 ** 着”以原创手绘为噱头，多次展示衣着暴露的虚拟形象，引导低俗评论互动；平台识别后已下架相关内容，但相关账号在处置后仍未整改，平台已进一步采取禁止发布视频、禁言等梯度处置。

抖音提醒，发布、传播色情低俗内容或者进行色情导流，不仅违反平台规则，还可能触碰法律法规红线，平台会持续管控治理，一旦发现涉及违法犯罪线索将同步上报相关部门。同时抖音也呼吁广大创作者与平台携手，以积极优质的内容获得用户认可，共建良好网络环境。

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