法拉第未来官宣化债工作仍在推进，总负债由 2025 年的约 3.5 亿美元降至约 2.3 亿

IT之家 8 月 4 日消息，法拉第未来官方今日宣布，在供应商、债权人及其他产业合作伙伴的支持下，公司历史遗留债务化解取得实质进展。根据已披露数据，总负债由 2025 年的约 3.5 亿美元（IT之家注：现汇率约合 23.68 亿元人民币）降至 2026 年的约 2.3 亿美元（现汇率约合 15.56 亿元人民币）。

法拉第未来表示，化债工作仍在推进，公司计划用三到四个季度将总负债降至 1 亿美元（现汇率约合 6.77 亿元人民币）以下，为机器人业务增长创造更大空间。

据IT之家此前报道，今年 7 月，贾跃亭发布视频，向投资者汇报了法拉第未来 EAI 教育生态业务的最新进展。贾跃亭表示，聚焦 EAI 机器人战略之后，法拉第未来的经营基本面由于机器人业务快速发展，已经进入了历史上最好的时期。

值得一提的是，3 月至 6 月，法拉第未来累计出货 242 台 FF EAI 机器人，超过 220 台的原定目标。公司再次将全年出货目标从 1,500 台上调至 2,000 台。而在 7 月，FF EAI 机器人实现销售及出货 152 台，再创单月新高。

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