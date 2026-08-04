Microchip 与美光合作展示高性能 PCIe 6 存储架构：资源解耦设计、兼容组播功能

IT之家 8 月 4 日消息，Microchip 今天与美光合作展示高性能端到端 PCIe Gen 6 存储架构，这套方案结合了 Microchip 的 PCIe Gen 6 交换芯片和美光 9650 NVMe 固态硬盘。

据介绍，Microchip PCIe Gen 6 交换芯片可与多款美光固态硬盘连接，支持高带宽、低延迟特性，兼容资源解耦设计，可帮助数据中心充分扩展存储资源。

同时，PCIe 6.0 的带宽相比 PCIe 5.0 提升一倍，每通道数据传输速率可达 64GT/s，完全满足高负载 AI 工作所需的持续吞吐能力。

规格方面，Microchip 的 PCIe Gen 6 交换芯片基于 3nm 制程工艺打造，支持高级错误隔离功能、全面诊断能力，并兼容组播（IT之家注：Multicast）功能，可在 PCIe 域内实现高效的一对多数据分发。

而美光 9650 固态硬盘专为数据密集型工作设计，适用于 AI 大模型训练、大型数据库等应用场景。

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