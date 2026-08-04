诺兰导演新作《奥德赛》首轮点映场场爆满，环球影业宣布 8 月 8 日-9 日限时加场

IT之家 8 月 4 日消息，今年 8 月 1 日-2 日，诺兰导演新作《奥德赛》在北京、上海、广州、深圳四城，指定 IMAX 与 CINITY 影院独家限时上映。8 月 8 日-9 日，电影将于全国 IMAX 与 CINITY 影院独家限时上映。

环球影业今日宣布，电影《奥德赛》首轮点映场场爆满，本片超前点映现迎来升级 —— 将于 8 月 8 日-9 日 13:00-21:00 全国 IMAX 与 CINITY 影院抢先上映。同时，此轮点映新增场次开放。

该片改编自荷马史诗，讲述特洛伊战争后奥德修斯回乡的漫长旅程。据悉，该影片全程采用 IMAX 胶片摄影机拍摄，是全球首部全程使用 IMAX 胶片拍摄的电影。

该片演员阵容强大，由马特 · 达蒙饰演奥德修斯，汤姆 · 霍兰德、安妮 · 海瑟薇、赞达亚、罗伯特 · 帕丁森、露皮塔 · 尼永奥、查理兹 · 塞隆、乔 · 博恩瑟、希米什 · 帕特尔、艾略特 · 佩吉、萨曼莎 · 莫顿等出演。

这部克里斯托弗 · 诺兰导演的电影新作于 7 月 17 日在北美上映，内地已官宣定档 8 月 14 日上映。截至IT之家发文，本片在豆瓣平台的评分为 8.3 分，其中有 40.6% 的用户给出了 5 星好评，39.0% 的用户给出了 4 星评分，1 星评分仅 0.4%。

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