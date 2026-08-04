索尼发布 FE 100-400mm F5.6-8 OSS 全画幅超远摄变焦镜头，国行 5499 元

IT之家 8 月 4 日消息，索尼今晚宣布推出新一代 FE 100-400mm F5.6-8 OSS 全画幅超远摄变焦镜头（型号名：SEL100400），将于 2026 年 8 月中旬上市，国行定价 5499 元。

这款镜头覆盖 100mm 至 400mm 焦段，重量仅约 654 克，主打轻量化设计，适用于旅拍风光、动物鸟类、活动演出等场景。

光学结构方面，该镜头采用 2 片 ED（低色散）镜片和 2 片非球面镜片，官方称在整个焦段范围内均可呈现优异画质。作为原厂超远摄镜头，该产品可充分发挥索尼微单机身性能，支持在 AF-C 持续对焦模式下最高 120 张 / 秒的高速连拍，并可搭配增距镜使用。

防抖方面，镜头内置光学防抖系统，可与索尼微单机身内置的五轴防抖进行协同工作，提升手持拍摄稳定性。

作为参考，索尼此前于 2023 年发布的 FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS（SEL100400GM）重量为 1395 克，售价约 18900 元。本次发布的新品定位更轻量，价格门槛也显著降低。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。