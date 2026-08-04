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微软 XGP 订阅服务 8 月新入库游戏公布，含《禁闭求生 2》《冲就完事模拟器 2》等

2026/8/4 22:26:12 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 8 月 4 日消息，微软现已公布 Xbox Game Pass 订阅服务 8 月新入库游戏，本次一共有 10 款新游戏加入，包含《禁闭求生 2》《冲就完事模拟器 2》等。

IT之家整理本月新入库游戏如下：

游戏名称上线日期Game Pass 套餐平台
《怪物来袭！岩路前进》（Monsters are Coming）8 月 6 日Premium、Ultimate、PC云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
《冲就完事模拟器 2》（PowerWash Simulator 2）8 月 6 日Premium、Ultimate、PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《赏金之星》（Bounty Star）8 月 11 日Premium、Ultimate、PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《万物皆可谈》（Date Everything!）8 月 11 日Premium、Ultimate、PC云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
《禁闭求生 2》（Grounded 2）8 月 11 日Premium、Ultimate、PC云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
《球比伦战记》（Ball x Pit）8 月 12 日Premium、Ultimate、PC云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
《板球 26》（Cricket 26）8 月 13 日Premium、Ultimate、PC云游戏、主机、PC
《秘奥：秘宇奥忆》（Mio: Memories in Orbit）8 月 13 日Premium、Ultimate、PC云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
《沙金工业》（Sandustry）8 月 13 日Ultimate、PCPC
《鸡蛋历险记》（Egging On）8 月 18 日Premium、Ultimate、PC云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC

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