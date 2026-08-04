微软 XGP 订阅服务 8 月新入库游戏公布，含《禁闭求生 2》《冲就完事模拟器 2》等

IT之家 8 月 4 日消息，微软现已公布 Xbox Game Pass 订阅服务 8 月新入库游戏，本次一共有 10 款新游戏加入，包含《禁闭求生 2》《冲就完事模拟器 2》等。
IT之家整理本月新入库游戏如下：
|游戏名称
|上线日期
|Game Pass 套餐
|平台
|《怪物来袭！岩路前进》（Monsters are Coming）
|8 月 6 日
|Premium、Ultimate、PC
|云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
|《冲就完事模拟器 2》（PowerWash Simulator 2）
|8 月 6 日
|Premium、Ultimate、PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《赏金之星》（Bounty Star）
|8 月 11 日
|Premium、Ultimate、PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《万物皆可谈》（Date Everything!）
|8 月 11 日
|Premium、Ultimate、PC
|云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
|《禁闭求生 2》（Grounded 2）
|8 月 11 日
|Premium、Ultimate、PC
|云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
|《球比伦战记》（Ball x Pit）
|8 月 12 日
|Premium、Ultimate、PC
|云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
|《板球 26》（Cricket 26）
|8 月 13 日
|Premium、Ultimate、PC
|云游戏、主机、PC
|《秘奥：秘宇奥忆》（Mio: Memories in Orbit）
|8 月 13 日
|Premium、Ultimate、PC
|云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
|《沙金工业》（Sandustry）
|8 月 13 日
|Ultimate、PC
|PC
|《鸡蛋历险记》（Egging On）
|8 月 18 日
|Premium、Ultimate、PC
|云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
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