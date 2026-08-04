海盗船先锋者 PRO 96 磁轴键盘国行上市：96% 按键布局，1699 元

IT之家 8 月 4 日消息，美商海盗船新上架了一款先锋者 Vanguard PRO 96 磁轴游戏键盘，京东显示为 1699 元。作为对比，这款键盘去年在海外上市的价格为 229.99 美元（IT之家注：现汇率约合 1,556 元人民币）。

这款键盘采用紧凑的 96% 按键布局，尺寸与 TKL 键盘相当，同时保留方向键、数字小键盘、6 个自定义 G 键、LCD 屏幕以及调节旋钮。

它搭载了海盗船 MGX 霍尔效应磁轴，支持双段触发，采用热插拔结构，最高可承受 1.5 亿次敲击，出厂预润滑，触发行程支持 0.1mm 至 4.0mm 调节，建议使用范围为 0.3 mm 至 3.6 mm；支持 AXON 技术，拥有 8000Hz 超轮询，可消除输入延迟，实现操作及时反馈。

此外，这款键盘配备 1.9 英寸炫彩 LCD 屏幕，分辨率 320×170 IPS 彩色屏幕，支持自定义动画、图片，还支持多功能旋钮联动控制；还支持海盗船极速触发 (RT) 技术，MGX 磁轴支持动态调节触发、复位行程，可实现更快速的连续敲击，对比普通轴体大幅优化触发与复位效率。

借助多段触发功能，单颗按键可设置至多四项操作指令，一次按压即可完成装备切换、技能释放与连招操作，提升操作效率。

键盘支持轻按锁定功能，可将蹲伏、冲刺这类需要长按的操作改为切换式触发，简化游戏操作流程，缓解手指疲劳。

使用 Smart Tap 功能，可为短按与长按分别设置不同操作指令，分别设置键盘指令或自定义按键绑定，操控响应更快、功能拓展更丰富。

键盘搭载海盗船 FlashTap 技术，优化了 SOCD（相反方向按键冲突）处理逻辑，可实现更顺滑、稳定的晃身急停与走位操作，让每一次移动都精准利落。

键盘整合 Elgato Stream Deck 控制台，支持自定义快捷功能键，并可在屏幕内任意拖拽摆放，同时兼顾游戏与直播使用需求。

原生搭载 Elgato 直播控制台联动功能，可通过 Stream Deck 软件直接将各类功能映射至键盘 G 键，深度拓展功能。键盘侧边配有 6 颗可编程 G 键，可快速调用宏指令与常用组合键，开启游戏模式即可锁定 Windows 键，并切换固定灯光效果。

键盘采用四层消音结构，包含定位板、静音缓冲垫片、轴座消音棉、底壳消音棉，可有效抑制键盘敲击杂音，带来沉稳的敲击手感，声音干净纯粹。

键盘支持 CORSAIR Web Hub 控制中心，无需额外安装软件，通过网页端即可自定义设置，轻松录制宏指令、修改按键映射等各类参数，设置更便捷。

IT之家附详细参数如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。