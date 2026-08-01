国内航线燃油附加费今日起下调，最高降 30 元

IT之家 8 月 5 日消息，据央视新闻报道，记者从在线旅游预订平台了解到，接到多家航空公司通知，自 2026 年 8 月 5 日（出票日期）起，国内航线燃油附加费将再次下调。
800 公里（含）以下航线，每位旅客燃油附加征收标准调整为 40 元，相比上月降低 10 元
800 公里以上航线，每位旅客燃油附加征收标准调整为 70 元，相比上月降低 30 元
婴儿旅客免收燃油附加。
儿童、按民航局规定享受成人公布普通票价 50% 优惠的革命伤残军人和因公致残的人民警察实行减半收取，800 公里（含）以下航线每位旅客收取 20 元，800 公里以上航线每位旅客收取 30 元。
燃油附加的征收以原始出票日期为准，客票改期时，燃油附加费不退不补。
IT之家附今年国内航线燃油附加费（成人）变动如下：
|时间
|800 公里以上
|800 公里（含）以下
|1 月 5 日
|20 元
|10 元
|4 月 5 日
|120 元
|60 元
|5 月 16 日
|170 元
|90 元
|6 月 5 日
|150 元
|80 元
|7 月 5 日
|100 元
|50 元
|8 月 5 日
|70 元
|40 元
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