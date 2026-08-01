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国内航线燃油附加费今日起下调，最高降 30 元

2026/8/5 0:02:00 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 8 月 5 日消息，据央视新闻报道，记者从在线旅游预订平台了解到，接到多家航空公司通知，自 2026 年 8 月 5 日（出票日期）起，国内航线燃油附加费将再次下调。

  • 800 公里（含）以下航线，每位旅客燃油附加征收标准调整为 40 元，相比上月降低 10 元

  • 800 公里以上航线，每位旅客燃油附加征收标准调整为 70 元，相比上月降低 30 元

  • 婴儿旅客免收燃油附加。

  • 儿童、按民航局规定享受成人公布普通票价 50% 优惠的革命伤残军人和因公致残的人民警察实行减半收取，800 公里（含）以下航线每位旅客收取 20 元，800 公里以上航线每位旅客收取 30 元。

  • 燃油附加的征收以原始出票日期为准，客票改期时，燃油附加费不退不补。

IT之家附今年国内航线燃油附加费（成人）变动如下：

时间800 公里以上800 公里（含）以下
1 月 5 日20 元10 元
4 月 5 日120 元60 元
5 月 16 日170 元90 元
6 月 5 日150 元80 元
7 月 5 日100 元50 元
8 月 5 日70 元40 元

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关键词：航线燃油附加费

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