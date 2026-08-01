国内航线燃油附加费今日起下调，最高降 30 元

IT之家 8 月 5 日消息，据央视新闻报道，记者从在线旅游预订平台了解到，接到多家航空公司通知，自 2026 年 8 月 5 日（出票日期）起，国内航线燃油附加费将再次下调。

800 公里（含）以下航线，每位旅客燃油附加征收标准调整为 40 元， 相比上月 降低 10 元

800 公里以上航线，每位旅客燃油附加征收标准调整为 70 元， 相比上月 降低 30 元

婴儿旅客免收燃油附加。

儿童、按民航局规定享受成人公布普通票价 50% 优惠的革命伤残军人和因公致残的人民警察实行减半收取，800 公里（含）以下航线每位旅客收取 20 元，800 公里以上航线每位旅客收取 30 元。

燃油附加的征收以原始出票日期为准，客票改期时，燃油附加费不退不补。

IT之家附今年国内航线燃油附加费（成人）变动如下：

时间 800 公里以上 800 公里（含）以下 1 月 5 日 20 元 10 元 4 月 5 日 120 元 60 元 5 月 16 日 170 元 90 元 6 月 5 日 150 元 80 元 7 月 5 日 100 元 50 元 8 月 5 日 70 元 40 元

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